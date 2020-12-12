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السبت، 12-12-2020 03:20 م

تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات

الصحة الفلسطينية: سنستلم 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

كو
من المصدر


الوكيل الإخباري - قال أسامة النجار، المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، إن حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل قريبا إلى فلسطين، بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

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وأوضح في تصريحات صحافية اليوم السبت، أنه بعد استلام هذه الجرعات ستباشر السلطات الصحية عمليات تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات، تمكنت من توفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات العالمية للأدوية.


وأكد المسؤول الفلسطيني أن تفشي وباء كورونا بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي، مما جعل الطواقم الصحية في حالة إرهاق بسبب الجهود المضاعفة لمواجهة هذا التحدي الصحي العام الخطير.


ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية من الوباء حتى لا ترتفع الإصابات بما يؤدي إلى عجز الهياكل الصحية على استيعابها، وبالتالي الدخول في مرحلة شديدة الخطورة على الجميع.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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