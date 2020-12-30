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من بينها الروسي

الصحة الفلسطينية: لقاحات كورونا تصل خلال أسبوعين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها راسلت الدول التي تشرف على إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، وأبرزها "أسترازينكا، وموديرنا، وفايزر، وسبوتنيك"، متوقعة وصول اللقاحات بالأسبوعين المقبلين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إلى أنه "من المتوقع أن يشهد الأسبوعان المقبلان، وصول أولى دفعات تلك اللقاحات ضد فيروس كورونا".

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وبين أن الوزارة طلبت شراء 4 ملايين جرعة، ستصل تباعا خلال الأشهر المقبلة، منوها بأن" 100 ألف جرعة ستخصص لخط الدفاع الأول المكون من الطواقم الطبية، إلى جانب أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، وكبار السن، وعناصر الأمن".


وشدد الشخرة على أن وزارة الصحة كانت تود الحصول على "لقاح موحد"، إلا أن الشركات المصنعة "لا يمكن أن توفر حاجة فلسطين منها في فترة قريبة"، مؤكدا أن "اللقاح الذي سيصل أولا إلى فلسطين هو الأفضل".


وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة "قادرة على إجراء الفحص الخاص بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، إن كان في المختبر المركزي في رام الله، أو من خلال نقاط الفحص على المعابر للقادمين من الدول التي انتشرت فيها تلك السلالة".
كما دعا الشخرة إلى "عدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الآثار الجانبية للقاح، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المتمثلة بمنظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة في الدول المصنعة للقاحات"، مؤكدا أن اللقاح "مهم للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، والعودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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