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الأحد، 14-11-2021 08:43 م

الصحة القطرية تحذر من زيادة إصابات كورونا بين المحصنين

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الوكيل الاخباري- شهدت قطر خلال الفترة الماضية، ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية بين الأشخاص المحصنين والذين تلقوا الجرعتين من اللقاح ضد كوفيد - 19.

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وأعلنت وزارة الصحة القطرية في بيان اليوم الاحد عن تسجيل زيادة طفيفة في الحالات اليومية الجديدة في الأسبوعين الماضيين بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في السابق، وهو ما يؤكد أن المعركة ضد "كوفيد-19" لم تنتهي بعد.


ودعت الوزارة الأشخاص الذين يخططون للسفر للخارج إلى التأكد من تلقيهم للجرعة المعززة من اللقاح قبل السفر، وذلك بعد الشهر السادس من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح .

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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