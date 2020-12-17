الصحة الكندية تحذر من بيع لقاحات كورونا مزيفة عبر الانترنت

الوكيل الإخباري- حثت وزارة الصحة الكندية مواطنيها على عدم شراء لقاح كورونا عبر شبكة الانترنت أو من مصادر غير مصرح بها، وأكدت أنها مزيفة وخطيرة وغير فاعلة.

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وقالت في بيان اليوم الخميس إن اللقاحات التي تم شراؤها عبر الانترنت قد تشكل مخاطر صحية وخيمة، موضحة أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى لقاح آمن هي من خلال العيادات المعتمدة.



وأكدت وزارة الصحة الكندية أنها تعمل مع وكالة خدمات الحدود الكندية والإدارات الحكومية الأخرى والشركاء الدوليين لحماية الكنديين من اللقاحات المعيبة، وقالت إنه سوف يتم تسليم أي تقارير عن لقاحات مزيفة إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية .



وقد سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس إجمالي 481630 إصابة مؤكدة بكورونا في البلاد منذ بداية الوباء، تعافى منها 391946 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 13799 وفاة .



وقالت السلطات إن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى: أونتاريو وكييك وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم 5946 إصابة جديدة بكورونا .



