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الصحة الكندية توافق بصورة نهائية على لقاح أسترازينيكا للتطعيم ضد كورونا

الجمعة، 26-02-2021 10:11 م

الصحة الكندية توافق بصورة نهائية على لقاح أسترازينيكا للتطعيم ضد كورونا

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1


الوكيل الاخباري -أعلنت وزارة الصحة الكندية اليوم الجمعة موافقتها النهائية على لقاح أكسفورد- أسترازينيكا لتنضم كندا إلى أكثر من 12 دولة أخرى أعطت الضوء الأخضر للقاح الذي كان من بين أول اللقاحات المرشحة في عام 2020 .
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كما أعلنت وزارة الصحة الكندية موافقتها أيضا على نسخة من لقاح أسترازينيكا من قبل إحدى شركات الأدوية الهندية مبينة أن اللقاح سيتم استخدامه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر بما في ذلك كبار السن مع التوصية بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بين أربعة و 12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى .

 




 

 


 

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