الصحة الكويتية: تطعيم الأطفال يعزز المناعة المجتمعية

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الكويتي خالد السعيد، إن تطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيعزز المناعة المجتمعية، مجددا التأكيد على أن اللقاحات المعتمدة في بلاده آمنة.

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جاء ذلك، خلال شرح قدّمه السعيد لمجلس الوزراء، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.



وأكد الوزير أن عزم الوزارة البدء في تطعيم الأطفال من الفئة العمرية بين 5 إلى 11 عاما، من شأنه تعزيز المناعة المجتمعية في ظل تفشي السلالات المتحورة.



وقال إن الوضع الوبائي في الكويت "لا يزال يشهد عدم استقرار في الآونة الأخيرة جراء استمرار ارتفاع عدد الإصابات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة والمستشفيات".

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