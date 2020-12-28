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الإثنين، 28-12-2020 10:45 ص

الصحة الكويتية: دفعات من اللقاح تصل منتصف كل شهر

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الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر صحية كويتية أن دفعات اللقاح المضاد لكورونا سوف تصل إلى البلاد تباعا منتصف كل شهر .

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وفي تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية أكدت المصادر أن العدد الذي سيصل إلى الكويت منتصف كل شهر سيتم تحديده وفق كمية التصنيع التي يصدرها المصنع التابع للشركة المنتجة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد دشنت الأربعاء الماضي بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.


وفي شأن متصل شددت المصادر على أن "جواز التطعيم" سيكون هو الشرط الأساسي لفتح المطارات في كل دول العالم.


وتوقعت أن مثل هذا الأمر "سيحتاج ما بين 6 - 8 أشهر؛ ليتم تطبيقه في جميع الدول، والذي تحرص شركات الطيران على اعتماده".


جدير بالذكر أن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، كان قد أشاد بالإقبال الكبير على التطعيم، الذي شهدته صالة رقم 5، مؤكداً أنه سيتم إدخال فئات أخرى؛ ككبار السن ضمن الحملة.


ووفقا لـ"القبس" قال الصباح، على هامش جولته التفقدية لسير حملة التطعيم: إن عدد المسجلين في موقع التطعيم فاق 125 ألف مسجل، مؤكداً أن هناك إقبالاً واضحاً على حملة تسجيل الطعوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، آملاً في تطعيم الجميع خلال عام من مواطنين ووافدين، ومقيمين بصورة غير قانونية.


وكشف الصباح أنه يجري إعداد موقعي التطعيم في محافظتي الأحمدي والجهراء، حيث سيتم الانتهاء منهما عند وصول الدفعة الثانية من اللقاحات المتوقّعة في فبراير المقبل، وتوزيعها على كل المراكز، لافتاً إلى أنها ستُخزَّن في الثلاجة، لا «الفريزر»، وبالإمكان نقلها بسهولة.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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