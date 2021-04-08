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الخميس، 08-04-2021 07:31 م

الصحة المصرية: أكثر من مليون شخص سجلوا لتلقي لقاح كورونا

مصر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا، بلغ 1.1 مليون مواطن من جميع الفئات.

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وأضافت أن الموقع "يرتب أولوية المستحقين للقاحات، حيث تم فتح الباب لتسجيل جميع الفئات، فإذا قام بالتسجيل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ستكون لهم الأولوية، ولكن إذا لم يحضر كبار السن للتطعيم فإن الجرعات تذهب للمسجلين بعدهم سواء كانوا شباب أو غيرهم".


وأضافت أن "مسار الموجة الثالثة لكورونا غير محدد أو معلوم، ولكن الوزارة استعدت تماما لها من تجهيز المستشفيات، وتوفير الأكسجين وغيرها من الاستعدادات اللازمة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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