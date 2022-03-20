الصحة المصرية: انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا ولا يوجد متحورات جديدة

الوكيل الاخباري- أعلن حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات إصابات كورونا وانخفاضا بعدد المرضى الذين يحتاجون للدخول إلى المستشفيات وانخفاضا في الوفيات.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن "التراجع الكبير في أعداد الإصابات وشدتها، يأتي مع ارتفاع أعداد الملقحين والحاصلين على الجرعة كاملة وهذا منطقي وعلمي جدا".



وأشار عبد الغفار، إلى أن "الدول التي شهدت ارتفاعات في إصابات كورونا لم تشهد تحورات جديدة من الفيروس، ويجب متابعة معدلات التطعيم في الدول التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بكورونا هذه الأيام".



وأوضح، أن "مصر تتعامل في أزمة كورونا مع منهج تقليل معدلات الإصابات واستراتيجية الدول تختلف من دولة لأخرى في التعامل مع الفيروس"، كما أشار إلى أن "مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية هدفه التخفيف على المرضى وتقليل دورة الكشف".

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روسيا اليوم