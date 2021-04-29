الصحة المصرية تصدر بيانا هاما بخصوص الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الصحة والسكان المصرية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومناشدة المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.



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وناشد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حالات العزل المنزلي بالتواصل مع وزارة الصحة، من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط 1440 للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لتلقى كافة الاستفسارات الخاصة بالوباء والخدمات الصحية الأخرى في جميع محافظات مصر.

وأشار إلى إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة المصرية رفع استعداداتها في جميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم "واتساب" 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 225528 حالة، شفي منها 169308 حالات، وتم تسجيل 13219 وفاة.

المصدر: روسيااليوم