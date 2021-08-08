الصحة المصرية تصدر توضيحا هاما بشأن لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري- كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأحد، أنه لا صحة لبيع لقاحات كورونا للمصريين والأجانب، وجميع اللقاحات يتم توفيرها مجانا.

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وأضافت الوزارة أنه ما يتم تحصيله فقط هو رسوم استخراج شهادات السفر وهي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب.



وأكدت الوزارة أن لقاحات كورونا آمنة، وهي الوسيلة الوحيدة للوقاية من كورونا، وأشارت إلى أنه لا ينبغي الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات مصر، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

المصدر: روسيا اليوم