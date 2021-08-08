الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية توضح حول شخص تسلل الى الاراضي المحتلة

السعودية: تراجع كبير ومستمر في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

الخارجية ترحب بتعيين مبعوثاً جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن

الصحة المصرية تصدر توضيحا هاما بشأن لقاحات كورونا

تقرير: 71% نسبة ضريبة المبيعات من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن

إطلاق مشروع لتأهيل وتدريب العاملين في النقل البري

نقابة الصحفيين تصدر بيانا توضيحيا بخصوص الإعلانات القضائية

نائب رئيس البلقاء التطبيقية يتفقد سير إجراءات امتحان الشامل العملي

التربية تطلق دليل العودة الآمنة إلى المدارس للعام الدراسي 2022/2021

السعودية تصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفي بكورونا

الأحد، 08-08-2021 04:26 م

الصحة المصرية تصدر توضيحا هاما بشأن لقاحات كورونا

610fd65242360475bf1453e4


الوكيل الاخباري- كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأحد، أنه لا صحة لبيع لقاحات كورونا للمصريين والأجانب، وجميع اللقاحات يتم توفيرها مجانا.

اضافة اعلان

 

وأضافت الوزارة أنه ما يتم تحصيله فقط هو رسوم استخراج شهادات السفر وهي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب.

وأكدت الوزارة أن لقاحات كورونا آمنة، وهي الوسيلة الوحيدة للوقاية من كورونا، وأشارت إلى أنه لا ينبغي الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات مصر، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
610fd83d4236042f5055d6c4

السعودية: تراجع كبير ومستمر في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

610fa4eb4c59b76ae54cf247

الفلبين تسجل أكبر قفزة في وفيات كورونا منذ 4 أشهر

610fb56542360475c66f94aa

السعودية تصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفي بكورونا

610fc6d042360476162e2c8f

122 وفاة جديدة بكورونا في تونس

179eb1ac-7093-4e79-b69c-e2ea744010af_16x9_1200x676

ألمانيا تعتزم توريد فائض اللقاحات المضادة لكورونا إلى دول فقيرة

thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb (1)

ارتفاع طفيف في مؤشر إصابات كورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من خطر حقيقي يهدد العالم

610bbaa14236041706478d63

قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

60ff1aab4236047f9266e9dd

البنك الدولي وكوفاكس يتفقان على آلية لتسريع التطعيم ضد كورونا في الدول النامية

لقاح ١

الاتحاد الأوروبي يوضح حول تلقي لقاح موديرنا للأطفال

image

مصر تسجل أقل من 100 إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ 5 أكتوبر

صحة

الصحة المصرية: نستعد لتصنيع لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا