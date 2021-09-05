الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

تخصيص مقاعد طب لأبناء العاملين في الصحة

التربية : اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس

شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

التربية لـ الوكيل : توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلبة

إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

مشتركة في الأعيان توافق على قانون الإدارة المحلية

تنويه من وزارة التنمية الاجتماعية

الأسواق الناشئة أرض خصبة للعملات المشفرة

144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الأحد، 05-09-2021 12:36 م

الصحة المصرية تعلن استقبال الشحنة الثانية من لقاح جونسون آند جونسون

613487284c59b76d2050ac9e


الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، استقبال الشحنة الثانية من لقاحات فيروس كورونا "جونسون آند جونسون".

اضافة اعلان

 

وتضمنت الشحنة الثانية حسب وزارة الصحة 525 ألفا و600 جرعة، مساء أمس السبت، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالتعاون مع البنك الإفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

من جهته، أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة المصرية، على أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيرا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "جونسون آند جونسون"، سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين من خلال 776 مركزا موزعين على مستوى محافظات مصر.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
613479554c59b76ea64522b8

أستراليا تعلن تسجيل 1684 إصابة جديدة بكورونا

روسيا

روسيا.. أقل من 19 ألف إصابة بكورونا خلال اليوم الماضي

اوك

20 إصابة بكورونا في نيوزيلندا مع تباطؤ التفشي

لقاح 2

بدء إعطاء جرعة معززة ضد كورونا لمن يعانون من نقص المناعة

corona_79

أكثر من 4.6 ملايين وفاة جراء تفشي كورونا حول العالم

6133f49b423604613520a773 (1)

إصابة وزير الصحة السوداني بكورونا

أخبار متعلقة
1-1369860

10 وفيات و331 إصابة جديدة بكورونا في مصر

6118d309423604025515c6da

مصر.. الكشف عن موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

61146d694236047fcf580ec2

9 وفيات و 91 إصابة جديدة بكورونا في مصر

6112557542360449ab4e1319

مصر تستعد لرفع درجة الاستعداد القصوى بسبب كورونا

جونسون

مصر تتلقى أولى شحنات لقاح 'جونسون آند جونسون'

610dc10a423604262104aefc

مصر .. 5 وفيات و57 إصابة جديدة بكورونا