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السبت، 17-04-2021 03:46 م

الصحة المصرية تعلن تحذيرات جديدة للوقاية من كورونا في رمضان

الصحة المصرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية لليوم الـ12 على التوالي، وحذرت المواطنين من التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة في شهر رمضان.

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وقدمت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، مجموعة من الإرشادات الجديدة للوقاية من فيروس كورونا.


وقالت الوزارة، إنه لا بد من ارتداء الكمامات بشكل مستمر وتبديلها في حال إذا كانت مبتلة أو ممزقة أو فضفاضة، مشيرة إلى ضرورة تجنب مصافحة الأصدقاء والالتزام بإلقاء التحية عليهم من بعيد للوقاية من فيروس كورونا.


وتابعت الوزارة، بأنه لا بد من عدم اصطحاب الأطفال الى المساجد والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم، وترك مسافة بين كل شخص وآخر.


وأكدت الوزارة، أهمية عدم تبادل الأدوات الشخصية كالمصاحف والمصليات، واتباع نظام غذائي لرفع قدرة الجهاز المناعي للوقاية من الفيروس، وعدم الإكثار من تناول الأطعمة السكرية والمصنعة واستبدالها بالفواكه والعصائر.


وشددت على تقليل الزيارات العائلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الطبيعية.


وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن نصائح غذائية لتقوية الجهاز المناعي خلال شهر رمضان، وقالت في منشور توعوي لها، إنه لا بد من شرب كمية كافية من المياه من وقت الإفطار حتى السحور، لافتة إلى تجنب اللحوم المصنعة لأنها مليئة بالدهون والملح.


وشملت الإرشادات أيضا تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت، وكميات قليلة من الملح والسكريات، إضافة إلى تناول الأطعمة الطازجة طيلة الشهر وتجنب تناول الطعام خارج المنزل.


وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ داخل مستشفيات وزارة الصحة بالتزامن مع دخول الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم للوقاية منه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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