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الأربعاء، 15-06-2022 10:38 ص

الصحة المصرية تعلن عن متغيرات ايجابية بشأن كورونا

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الوكيل الإخباري - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية والسكان ، إن بداية جائحة كورونا عندما تم اكتشاف أول حالة وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه سيكون وباء ينتشر في كل العالم.

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وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «أي شخص لديه كورونا كان يتم حجز المريض بالمستشفى وعندما زادت المعلومات بدأت الفكرة تتحول من صفر إصابة إلى صفر وفيات، وظهرت اللقاحات فكانت وسيلة لتقليل دخول المستشفى والعناية المركزة وزيادة المناعة».

 

وتابع: «نقلل معدلات الوفيات بالتطعيمات ونسب دخول المستشفى، ومازالنا في حالة ترقب والعالم يتعامل على أنه كلما زادت معدلات التطعيم كان كورونا مرضا غير مقلق».

وأكد أن الوضع الحالي عدد الحالات قليل جدًا وعدد الحالات التي تحتاج المستشفى صفر، ولكننا مستعدون لأي تغير بالوضع في أي لحظة إذا ظهرت متغيرات، موضحًا أننا نكاد نصل إلى صفر دخول المستشفيات من كورونا.

 

المصري اليوم

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