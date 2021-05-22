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السبت، 22-05-2021 03:38 م

الصحة المصرية تعلن عن موعد انهاء أول مليوني جرعة من سينوفاك

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزير الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم السبت، أن الانتهاء من تصنيع أول مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا داخل مصر سينتهي خلال 6 أو 7 أسابيع.

وخلال لقائها مع فضائية "إكسترا نيوز"، أعربت هالة زايد عن تفاؤلها بعودة مصر إلى "الريادة في تصنيع الأمصال واللقاحات"، لافتة إلى أن العمل في تصنيع اللقاح "سيبدأ غدا الأحد،" وذلك بعدما عقدت اليوم اجتماعا مع الخبراء الصينيين الثلاثة في الإنتاج ومراقبة الجودة وتسجيل اللقاحات، بحضور هيئة الدواء المصري والشركة القابضة "فاكسيرا".

وقالت هالة زايد إن "عملية إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا تمر بثلاث مراحل، تتمثل الأولى في تحليل المادة الخام والمراقبة، ثم مرحلة الإنتاج، ويعقبها مرحلة الاعتماد والتسجيل"، موضحة أن "المرحلة الأولى لن تتكرر في الشحنات المقبلة من المادة الخام".

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كما كشفت وزيرة الصحة المصرية أنه "خلال منتصف رحلة إنتاج الدفعة الأولى من اللقاحات، سيتم استيراد شحنات أخرى من المادة الخام لتتوالى عملية الإنتاج بشكل متواصل، حتى الوصول إلى مرحلة تصنيع المادة الخام في مصر".


تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت قد استقبلت أمس الجمعة، الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا في مصر، بإجمالي 1400 لتر، تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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