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السبت، 18-06-2022 09:56 ص

الصحة المصرية تكشف أسباب إلغاء قيود كورونا على دخول المواطنين والأجانب

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الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، أسباب اتخاذ قرار إلغاء القيود على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد، مؤكدا أنه جاء بناء على دراسة الوضع الوبائي حول العالم.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، أن الوضع الوبائي في مصر بحالة تحسن شديدة ومعدلات الإصابة بكورونا تقل، ومعدلات احتياج دخول الحالات المصابة بكورونا للمستشفى .

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وتابع أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ووزير الصحة، اتخذوا القرار برفع الإجراءات المرتبطة بكورونا عند دخول مصر بناء على ما سبق، موضحا أن "38 دولة على مستوى العالم اتخذت نفس الإجراءات منذ مايو الماضي".

 

وذكر أن "اليوم بعد عامين من التعامل مع فيروس كورونا تم توافر لقاحات وتم فهم الفيروس وتحوراته وأصبح العالم الصحي ينظر باستراتيجية مختلفة تجاه الوباء".


وتابع أنه في بداية أزمة انتشار كورونا كانت الاستراتيجية المتبعة هي صفر إصابات بمعنى أن أي شخص يصاب بكورونا، سواء بأعراض خفيفة أو كبيرة يتم عزله في المستشفيات.

 

روسيا اليوم 

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