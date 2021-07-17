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السبت، 17-07-2021 08:14 م

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

كو


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة المصرية يوم السبت عن أبرز إحصائيات الوضع الحالي لمكافحة فيروس كورونا مقارنة بالعالم، حيث احتلت مصر المركز التاسع في نسبة الوفيات بين إجمالي المصابين.

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وحسب بيانات وزارة الصحة والسكان جاءت نسبة الوفيات في مصر بفيروس كورونا (5.8%) بعد كل من سوريا (%7.4) والسودان ‎ ،(7.5%)وسبق مصر كل من الصومال (5.2%) والصين (5.0%) وتأتي فانواتو في المرتبة الأولى (25%) تليها إم إس زاندام (22.2%) واليمن (19.6%) والصحراء الغربية (10.0%) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم.


وأوضحت وزارة الصحة أن مصر حلت في المركز 184 في نسبة التعافي بنسبة 78.1% وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن.


وأشارت الوزارة إلى أن مصر تحتل المركز 167 من حيث إجمالي الإصابات لكل مليون نسمة، حيث بلغ عدد الإصابات 2717 حالة لكل مليون نسمة.
وأفادت بأن مصر جاءت في المركز 68 في عدد المصابين بالفيروس بين 215 منطقة ودولة حول العالم، مشيرة إلى تراجع عدد الإصابات اليومية لأكثر من 98% والوفيات لأكثر من 80%.


وسجلت مصر يوم السبت 77 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي المصابين حتى اليوم بلغ 283567، منهم 222315 حالة شفاء، و16431 حالة وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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