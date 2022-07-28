الصحة المصرية توجه نصيحة للمواطنين بشأن أحد أدوية العلاج من كورونا

الوكيل الإخباري - ناشد المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر حسام عبد الغفار، المواطنين باستخدام عقار مولنوبيرافير لعلاج مصابي فيروس كورونا تحت إشراف طبي.

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وأشار المتحدث إلى أن العقار متوافر داخل المستشفيات الحكومية بالمجان، ويعطى للحالات البسيطة والمتوسطة وليس الحالات شديدة الخطورة، موجها نصيحة للمواطنين بأن العقار لابد أن يؤخذ تحت إشراف الطبيب المختص والمشرف على الحالة المرضية.





وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عقار مولنوبيرافير داخل البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وهو عبارة عن 8 كبسولات الواحدة منها 200 مجم من المادة الفعالة، مشيرا إلى أن المريض يحصل على 8 كبسولات بشكل يومي صباحا ومساء.





وطالب عبدالغفار المواطنين بضرورة الالتزام باتباع البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة تحت إشراف طبيب المشرف على الحالة، موضحًا أن تحديث بروتوكول علاج كورونا يأتي في إطار إضافة مجموعة من الأدوية وحذف الأخرى لتتماشى مع متحورات كورونا التي تظهر من وقت إلى آخر، ورغبة الوزارة في رفع أعلى معدلات الشفاء من الفيروس.



وعن الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، أكد متحدث الصحة أن هناك استقرارا في أعداد الإصابات، والزيادة هي لحالات بسيطة تشبه نزلات البرد ولا تستدعي دخول المستشفيات ولا حاجة للقلق، مؤكدًا أن ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية أمر غاية في الأهمية؛ للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

روسيا اليوم