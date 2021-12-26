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الأحد، 26-12-2021 01:21 م

الصحة المصرية توضح حول 'عدم مجانية' لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري-أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر، أن الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا مجانية وفعالة، وهي محددة لكل المصريين الذين مضى على تطعيمهم 6 أشهر.

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وقالت وزارة الصحة المصرية إنه لا صحة لفرض مبالغ مالية نظير لقاحات كورونا، داعية المصريين بـ"ضرورة سرعة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المصريين بنهاية العام الجاري، وهي الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أو أي موجة مرتقبة أخرى".


وطالبت وزارة الصحة والسكان، المصريين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن هذه الإجراءات هي السلاح الفعال للوقاية من كورونا.


وأوضحت أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتطعيم المواطنين والوصول لمناعة القطيع والسيطرة على الوباء لعدم تفشى كورونا في المجمتع، وتسعى الوزارة لتطعيم أكبر قدر ممكن من الأفراد، مطمئنة بفعالية لقاحات كورونا.


وأكدت الوزارة من رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وغيره من الأمراض المعدية.


روسيا اليوم

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