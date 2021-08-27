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الجمعة، 27-08-2021 08:20 م

الصحة: انخفاض في أرقام المنحنى الوبائي عن الأسبوع السابق

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة شؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن الأسبوع المنتهي (34) سجّل انخفاضا في أرقام المنحنى الوبائي عن الأسبوع الذي سبقه.

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وأضاف البلبيسي في حديث لبرنامج “ستون دقيقة”، والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن الأسبوع المنتهي سجل نحو 5800 إصابة، بانخفاض عن الأسبوع الذي سبقه بنحو 800-900 إصابة.


وتابع البلبيسي أن نسب إيجابية الفحوص كذلك تراجعت خلال الأسبوع المنتهي، حيث انخفضت إلى حدود 3% بعد أن كانت بحدود 3.9% بالأسبوع الذي سبقه.


وأشار إلى أن هذا الوضع الجيد يجب أن يقابله الحفاظ على الإجراءات الوقائية والإقبال على المطاعيم، لافتا إلى أنه وبدون تلقي المطاعيم قد تختلف الحالة الوبائية والمطاعيم هي التي تحافظ على الوضع الحالي.

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