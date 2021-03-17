الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

موعد أول مؤتمر صحفي لبايدن

السعودية تؤكد أهمية تمديد حظر السلاح على إيران

رئيس وزراء أونتاريو يحذر من موجة كورونا الثالثة

الصومال: وصول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

وزارة الشباب: برامج مشتركة مع مجلس التعاون الخليجي

مؤتة: ندوة تناقش تحديات البطالة

زريقات : البشير يقترب من ذروة طاقته الاستيعابية

وزارة العمل تقرر تعليق دوام مكتب العمل في غرفة تجارة عمان

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم من الاحتلال الإسرائيلي

إدارة الأزمات : جميع المطاعيم في الأردن امنة

الأربعاء، 17-03-2021 12:09 ص

الصومال: وصول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-


الوكيل الاخباري - أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن تلّقي الصومال 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، عبر مرفق "كوفاكس"، في إطار المرحلة الأولى لحماية العاملين في الخطوط الأمامية والمسنين والمصابين بحالات مَرضيَّة مزمنة.
اضافة اعلان

وقال المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصومال يشهد حاليًّا ارتفاعًا جديدًا في حالات كوفيد-19، وتُعد الموجة الحالية هي الأسوأ منذ أيار العام الماضي، عندما شهد البلد ذروة محتملة، بعد أن تسببت الحالات القليلة الأولى في انتشار العدوى مجتمعيًّا في جميع أنحاء البلاد.
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فحص-كورونا-الاردن

رئيس وزراء أونتاريو يحذر من موجة كورونا الثالثة

بريط

بريطانيا.. رصد 4 إصابات بكورونا المتحور في البرازيل والفلبين

لقاح

الصين توافق على استخدام لقاح محلي جديد ضد كورونا

ضد كورونا

الأوروبية للأدوية توصي بمواصلة استخدام أسترازينيكا

فيروس-كورونا-1

الصين تشترط لقاحها ضد كورونا لاستقبال الأجانب

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1

بريطانيا: 110 وفيات و5294 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
2202123162210689716249

الصحة العالمية : اصابات كورونا عادت للارتفاع في اوروبا بعد تراجع ملحوظ

22021984334696975392

الصحة المصرية : تخطينا ذروة الموجة الثانية من كورونا

فيروس-كورونا-في-مصر

بريطانيا: انخفاض إصابات ووفيات كورونا

download

سلالة كورونا جديدة تضرب الصومال

173-002458-corona-virus-egypt-wave-crest_700x400

مصر .. 49 وفاة جديدة بكورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

الصحة البريطانية: إنخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا