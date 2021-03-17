الصومال: وصول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن تلّقي الصومال 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، عبر مرفق "كوفاكس"، في إطار المرحلة الأولى لحماية العاملين في الخطوط الأمامية والمسنين والمصابين بحالات مَرضيَّة مزمنة.وقال المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصومال يشهد حاليًّا ارتفاعًا جديدًا في حالات كوفيد-19، وتُعد الموجة الحالية هي الأسوأ منذ أيار العام الماضي، عندما شهد البلد ذروة محتملة، بعد أن تسببت الحالات القليلة الأولى في انتشار العدوى مجتمعيًّا في جميع أنحاء البلاد.