الصين: ارتفاع ملحوظ في أعداد اصابات كورونا اليومية

الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وقالت اللجنة في بيان إن 94 من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج و101 انتقلت إليها العدوى محلياً مقابل 80 قبل يوم.



وسجلت الصين 39 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبلغ إجمالي الإصابات حتى أمس السبت 107707 إصابات مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.



وكانت السلطات الصحية الصينية أقرت إعطاء اللقاحات المعززة بشكل متتال عقب موافقة فرقة العمل المشتركة للوكالات المعنية بالاستجابة لكورونا، التابعة لمجلس الدولة، أمس السبت.



وأوضحت الخطة أنه يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر، الذين حصلوا على اللقاح بشكل كامل، الحصول على جرعة معززة من أحد اللقاحات المختلفة.

ويتعين الحصول على الجرعات المعززة عقب 6 أشهر على الأقل من الحصول على التطعيم الكامل.

بترا