الصين : ارتفاع وتيرة وفيات كورونا في شنغهاي

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة في شنغهاي ان 51 مصابا بمرض كورونا توفوا في المدينة، أمس الأحد، بارتفاع من 39 في اليوم السابق.

اضافة اعلان



وسجلت شنغهاي، المركز المالي والتجاري في الصين، 16983 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض، بانخفاض من 19657 في اليوم السابق.



وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الحالات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض بلغ 2472 بارتفاع من 1401 في اليوم السابق.



وتكافح شنغهاي حاليا أكبر تفش على الإطلاق لكورونا في الصين.



على صعيد متصل ، ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الأحد 2666 إصابة جديدة العدوى بكورونا.



وشهدت 17 منطقة أخرى،اضافة إلى شنغهاي على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي، حالات إصابة جديدة العدوى بكورونا ، بما في ذلك 79 حالة في جيلين و26 حالة في هيلونغجيانغ و14 حالة في بكين.



وبعد تعافي 2982 مريضا من كورونا يوم الأحد، لا تزال هناك 29178 حالة إصابة مؤكدة تخضع للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد. ووصل إجمالي وفيات كورونا في البر الرئيسي إلى 4776.

بترا