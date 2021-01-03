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الأحد، 03-01-2021 05:49 م

الصين: اكتشاف فيروس كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات

كورونا-الصين-


الوكيل الاخباري - أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن نتيجة اختبار عينات من مواد تغليف قطع غيار سيارات عديدة في أجزاء مختلفة في الصين، جاءت إيجابية لفيروس كورونا، بعد أن سجلت شركة تعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات، حالة إصابة مؤكدة بالمرض.

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وذكر مكتب السيطرة على مرض "كوفيد-19" والوقاية منه بالصين في بيان اليوم، انه تم رصد الفيروس في مواد تغليف إطارات سيارات في مقاطعة "شانشي" شمالي الصين، وبناء على ذلك، قام المكتب بتفعيل الاستجابة الطارئة، وفرض الحجر الصحي على الأشخاص الذين تعاملوا مع هذه السلع، حيث جاءت نتيجة اختباراتهم جميعا سلبية، فيما تم وقف التعامل على جميع البضائع المعنية.

 وأضاف المكتب أنه تم العثور على ثلاث عينات إيجابية أخرى، جرى أخذها من مواد تغليف قطع غيار سيارات في مدينة "تسانغتشو" بمقاطعة "خبي" ومدينتي "يانتاي" و"لينيي" بمقاطعة "شاندونغ"، كما تم إجراء اختبارات حمض نووي لقطع غيار السيارات المعنية والأفراد المعنيين في مدن مختلفة في الصين بعد أن تم تشخيص إصابة موظف من شركة في بكين، كان قد شارك في بيع قطع غيار السيارات بالمرض، وبعد أن جاءت نتيجة اختبار بعض مواد تغليف قطع غيار السيارات إيجابية للفيروس في كانون الاول الماضي.


 




 

 


 

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