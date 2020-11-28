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السبت، 28-11-2020 08:18 م

الصين: العثور على فيروس كورونا بأغذية مجمدة

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الوكيل الاخباري - قالت اللجنةً الصحية في مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، إنها اكتشفت ثلاث عينات من عبوات مغلفة لأغذية مجمدة مستوردة سجلت نتيجة اختبار إيجابية لمرض فيروس كورونا.
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وأوضحت اللجنة، أنه تم الحصول على عينتين من لحم بقر مجمد مستورد من البرازيل في مخزن مبرد وكانت العينة الأخرى لسمك الباسا المجمد المستورد من فيتنام في مخزن آخر.

وصادرت السلطات المحلية المنتجات وعزلتها وأجرت اختبارات الحمض النووي للأفراد المعنيين الذين كان لهم اتصال مباشر مع هذه الأغذية حتى الآن، وكانت جميع النتائج سلبية.

 




 

 


 

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