الصين.. الغاء 8 رحلات جوية من الولايات المتحدة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري-اعلنت هيئة تنظيم الطيران في الصين اليوم الثلاثاء ثماني رحلات جوية جديدة قادمة من الولايات المتحدة لشركات طيران أميركية ليصل إجمالي الرحلات التي تم إلغاؤها هذا العام إلى 84 رحلة.

اضافة اعلان



وأمرت إدارة الطيران المدني بالصين شركة (يونايتد إيرلاينز) بتعليق 4 رحلات من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي بسبب ما وصفته بـ "حالات الإصابة بكورونا"، بينما أمرت شركة (دلتا إيرلاينز) بإلغاء رحلتين من سياتل إلى شنغهاي اعتبارا من 31 كانون الثاني الحالي.



وقالت هيئة تنظيم الطيران إنه سيتم إلغاء رحلتين تابعتين لشركة (أميركان إيرلاينز) من دالاس إلى شنغهاي اعتبارا من 21 شباط بسبب الإصابات بكورونا.

وتواجه الصين طفرة إصابات بكورونا ضمنها عدة إصابات بالمتحور أوميكرون، فيما تكثف من مكافحتها للفيروس قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين الشهر المقبل.



وطلبت السلطات من ملايين الأشخاص في أنحاء الصين البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فيما أُلغيت رحلات جوية داخلية كثيرة وأُغلقت مصانع.



وأبقت الصين عدد الإصابات بكورونا منخفضا نسبيا على أراضيها طيلة الجائحة ضمن استراتيجيتها "صفر كوفيد" القائمة على طلب إجراء اختبارات واسعة وإغلاق صارم عند اكتشاف إصابات.

بترا