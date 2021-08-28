الصين: الولايات المتحدة تعتمد التضليل بمنشأ كورونا

الوكيل الإخباري - قالت الصين إن واشنطن تعتمد التضليل وتشيع أن فيروس كورونا تسرب من معهد ووهان الصيني.

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وقال معاون دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو رؤى في كلمة خلال مؤتمر افتراضي حول منشأ كورونا نقلتها وسائل الإعلام الصينية "لقد عملت الولايات المتحدة وحفنة من الدول على تشويه الحقائق في مسألة تتبع منشأ الفيروس، تجاهلا لاستنتاج تقرير البحث المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي يشير إلى أن تسرب الفيروس من المختبر أمر غير محتمل للغاية، فيما أصرت الولايات المتحدة على إثارة التسرب المختبري وغيرها من الأكاذيب القديمة". وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام العالمية، بأن أوساط المخابرات الأميركية خلصت إلى أن فيروس كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي.



وقال مسؤولون في ملخص تقرير رفعت عنه السرية يوم الجمعة إن أوساط المخابرات الأميركية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر.

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