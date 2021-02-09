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الثلاثاء، 09-02-2021 10:17 ص

الصين: انخفاض معدل المواليد بسبب جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - انخفض معدل المواليد الجدد في الصين بنسبة 15% عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وذلك مع ظهور فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد وقرارات تكوين الأسرة.

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وقالت وزارة الامن العام الصينية، في بيان أمس الاثنين، إن البلاد شهدت ميلاد 10.035 مليون في العام الماضي، مقارنة بـ 11.79 مليون في 2019. وبلغت نسبة الذكور في مواليد العام الماضي 52.7 بالمئة، بينما كانت نسبة الإناث 47.3 بالمئة.


وشهدت السنوات الأخيرة، ارتفاعا في تكلفة الرعاية الصحية والتعليم والسكن، ما ادى الى تراجع نسب الانجاب.


ولم يؤثر التخلي عن سياسة الطفل الواحد التي بدأت في البلاد منذ بداية سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2016 ، بشكل كبير على زيادة عدد المواليد في البلاد.


وأثرت المخاوف الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا العام الماضي على قرارات الإنجاب، ما أدى إلى استمرار انخفاض المواليد على المدى الطويل في أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان.


الى ذلك ، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكورونا أمس، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

 

--(بترا)

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