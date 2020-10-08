الصين تبيع أكثر من نصف كمية الكمامات حول العالم منذ تفشي كورونا

الوكيل الاخباري – استحوذت الصين على النصيب الأكبر من مبيعات الكمامات في السوق العالمي، خلال الفترة الماضية التي شهدت انتشار وباء كورونا.

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وبحسب منظمة التجارة العالمية، بلغت مبيعات الصين من الكمامات 40 مليار دولار.



واستحوذت الصين على حصة 57% من السوق العالمية الذي بلغ حجمها 71 مليار دولار، كما أن مبيعات تجهيزات الحماية الشخصية من كمامات وقفازات وألبسة واقية ارتفعت بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي ليصل حجمها الى 98 مليار دولار.



ولفتت منظمة التجارة العالمية إلى ظهور مؤشرات قوية لانتعاش وعودة التجارة الدولية والمبادلات التجارية خلال الشهور الأخيرة، بعد تراجع كبير بسبب انتشار مرض فيروس كورونا المستجد.



وأشارت المنظمة إلى أن عودة الاقتصاد ستكون بطيئة وصعبة وغير متكافئة، واستندت منظمة التجارة العالمية في توقعاتها بشأن التجارة العالمية إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 4.8% في 2020 وارتفاعه بنسبة 4.9% في 2021.







المصدر : سبوتنك



