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الخميس، 11-03-2021 02:24 م

إطلاق المنصة الإلكترونية

الصين تتبرع بـ100 ألف جرعة لقاح للفلسطينيين

ككك
لقاح سينوفارم الصيني


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة اليوم الخميس، عن تبرع الصين بـ100 ألف جرعة من لقاح كورونا "سينوفارم"، ستصل قريبا إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الكيلة، أن "هذا التبرع من الأصدقاء في الصين سيساعدنا في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين"،وأن "لقاحات من مؤسسة كوفاكس ستصل قريبا، بعد التواصل من أعلى المستويات من وزارة الصحة بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية، وستلي هذه اللقاحات مجموعة من اللقاحات التي تعاقدت لشرائها وزارة الصحة مع الشركات المصنعة للقاح".

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وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أطلقت يوم أمس المنصة الإلكترونية للتسجيل لمطعوم كوفيد 19، وأصبح بإمكان المواطنين الدخول والتسجيل لتلقي اللقاح لمن يرغب، وسيكون اللقاح مجانيا واختياريا.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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