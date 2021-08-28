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السبت، 28-08-2021 08:56 م

الصين تجري 2.01 مليار تطعيم ضد كورونا بين جرعة وجرعتين

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأنه تم في البلاد إجراء 2.01 مليار تطعيم للسكان بلقاحات فيروس كورونا بين جرعة وجرعتين، حتى أمس الجمعة.

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وتسعى الصين إلى تطعيم 70 إلى 80 في المئة من سكانها بحلول منتصف العام المقبل، وفقا للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبدأت الصين برنامج التطعيم في ديسمبر الماضي، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر وبينهم العاملون في المجال الطبي، ومن يعملون أو يدرسون في الخارج.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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