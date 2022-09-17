السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

نقابة الألبسة: 42 % نسبة زيادة الطرود البريدية الواردة إلى المملكة

انخفاض كبير على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة السبت

قائد فريق البحث والإنقاذ: إزالة 100 طن من الإسمنت المسلح بحادث اللويبدة

التربية تنعى وفاة الطفل عمر مساد إثر حادث سير

مدير الدفاع المدني: 50-70% من المحاصرين تم إخراجهم في الساعات الـ25 الأولى

الخضير: 10 آلاف منشأة سياحية ومزود خدمة استفادوا من أردننا جنة

الأمن: البحث جارٍ عن شخص مشتبه به بقتل ثلاثيني في عمّان

الأرصاد : انخفاض على الحرارة غدا وفرصة لتساقط الأمطار في هذا الموعد

مراكز فحص كورونا العاملة في المملكة - أسماء

تعرف على أسعار الذهب السبت في المملكة

السبت، 17-09-2022 11:02 ص

الصين تدرس بلورات بروتينات الفيروس التاجي في المحطة الفضائية الدولية

coronavirus


الوكيل الإخباري - أعلن يوسف خيسواني الشريك الإداري لشركة 3D Bioprinting Solutions أن البروتينات التي طبعت في المحطة الفضائية الدولية بطابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد ستدرس في المختبرات الصينية.

اضافة اعلان

ويشير خيسواني في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن دراسة بلورات هذه البروتينات ستجري في مختبرات صينية.

 

وهذه العينات، وفقا له، مخزنة حاليا في روسيا. وبما أن نتائج دراسة بروتينات أخرى لم تكن متوافقة، "نتفاوض بشأن الوجبة الثانية من البروتينات، تلك التي لم تزرع في محطة الفضاء الدولية. نحن من جانبنا، سنغير شروط التسليم، وهم من جانبهم سيغيرون، ظروف التحليل. ونأمل أن يكون كل شيء على ما يرام هذه المرة".

ويذكر أن هذه البروتينات نقلت إلى المحطة الفضائية الدولية في 18 مارس بواسطة المركبة الفضائية "سويوز إم إس -21" الروسية وأعيدت إلى الأرض في 30 منه لدراستها. وكان الهدف من نقل هذه البروتينات إلى الفضاء هو ابتكار أدوية مضادة للفيروس التاجي المستجد، وطبع نسخ مكبرة منها على طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد بما فيها بروتين RBD المسؤول عن ربط الفيروس بالخلايا البشرية.

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
637989308114396840

غسل الأنف مرتين يوميا يقلل من الأمراض المرتبطة بـ COVID

_123720558_gettyimages-1336007263

دراسة تحذر: كورونا يزيد من خطر لا دواء له بنسبة 80% للمسنين

Doc-P-432352-637988201034494920

نهاية كورونا تقترب.. خبر سار من الصحة العالمية

كورونا-والصين-800x549

الصين تسجل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا

23(575)

الخبراء الروس يطورون جهازا يعالج الدماغ بعد الإصابة بكورونا

5f4f4e614236046e034bb20b

اختتام اختبار لقاح كوفياك الروسي ضد فيروس كورونا على المسنين

أخبار متعلقة
CN-PORTADA

كوريا الشمالية.. رصد اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إعلان كيم الانتصار عليه

eaaeb84a-0875-4275-8113-0b84b6e144a5

أهمية الرياضة في الوقاية من كورونا

5d29e7ef-92f8-43cb-9f8f-c5d5902f97a5

دراسة تفسر الانتشار السريع لـ أوميكرون

7980118_1623326648

سبوتنيك V أصبح أكثر فعالية ضد متغير دلتا ومتحور أوميكرون

newFile-5

اكتشاف طريقة لاستعادة حاسة الشم بعد فيروس كورونا

1595924975657890800

آثار نفسية لضعف حاسة الشم بعد التعافي من كورونا