الصين : تراجع حدة الاصابات بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين،عن تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت اللجنة إنها سجلت 415 إصابة جديدة بالفيروس، منها 401 إصابة محلية، و14 قادمة من الخارج، إضافة الى تسجيل 3918 حالة جديدة من دون أعراض.



وأعلنت اللجنة ان مدينة شنغهاي وحدها سجلت 322 إصابة محلية بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و11 وفاة.



على صعيد متصل، حذر رئيس وزراء الصين ، لي كه تشيانغ ، خلال تصريحات صحفية في وقت متأخر من السبت من الأوضاع الصعبة والمعقدة لسوق التوظيف داخل البلاد تزامنا مع استمرار قيود الإغلاق الصارمة لاحتواء تفشي كورونا .



وقال إن العمل على استقرار سوق التوظيف مسألة تتعلق بحياة المواطنين، كما تمثل دعما رئيسيا للاقتصاد لكي يعمل في نطاق معقول، داعيا الشركات لاستئناف الانتاج في ظل اتباع إجراءات مكافحة الفيروس التاجي الخطير.



وأصدر لي تشيانغ ، أوامره لجميع الإدارات والمناطق الحكومية لإعطاء أولوية للإجراءات التي تهدف لمساعدة الشركات على الحفاظ على الوظائف والتعامل مع الصعوبات الحالية.



بترا