الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

اليرموك توضح حول منح رئيسة كوسوفو السابقة دكتوراه فخرية

العثور على مواطن متوفياً داخل منزله في الزرقاء

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثانية

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

مؤتمر صحفي حكومي للإعلان عن مشروع قانون الموازنة 2023

الدفاع المدني: التعامل مع 1313 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وفاتان واصابتان بحادث تصادم على الصحراوي - صور

الجيش: احباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا

تعطل حركة السير على طريق سريع في لبنان بعد هطول أمطار غزيرة

ديوان الخدمة يمدد فترة استقبال طلبات التوظيف

الأربعاء، 30-11-2022 04:37 م

الصين ترد على انتقادات كورونا.. وتنتقد مناورات "الخصوم"

458204_34_1669814833


الوكيل الإخباري - قالت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن التدابير الصارمة التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" قللت من تداعيات الفيروس على الاقتصاد الصيني.

وجاء ذلك خلال الإيجاز اليومي للمتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في بكين.

اضافة اعلان

 

 وفي التالي أبرز تصريحات المتحدث الصيني:
- بروتوكولات كوفيد 19 قللت بقدر الإمكان من تأثير تداعيات الفيروس على الاقتصاد الصيني.
- على الدول التي تنتقد الإجراءات الصينية بشأن كوفيد 19 أن تهتم بتعاملها السيئ مع الوباء.
- الخارجية الصينية: المناورات الهندية الأميركية المشتركة لا تخدم مصالح الهند وقد أبدينا انزعاجنا من ذلك.
- لا نعمل على تطوير علاقاتنا مع الدول الأخرى على أساس التحدي بل الاحترام المتبادل.
- على المجتمع الدولي دعم حل الدولتين في الشرق الأوسط ومساندة الشعب الفلسطيني في ذلك.


وكانت مناطق متفرقة في الصين قد شهدت احتجاجات على سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، وبعدها عملت السلطات على التخفيف من هذه القيود.


وفي وقت لاحق، علقت الولايات المتحدة ودول غربية على هذه الاحتجاجات، وقالت واشنطن إن البيت الأبيض يراقب الأوضاع في الصين عن كثب وشككت في سياسة "صفر كوفيد"، وهو ما رفضته بكين.


وليس هذا الملف الوحيد الذي يوتر علاقات بكين وواشنطن، إذ تجري قوات الأخيرة مناورات مع الجيش الهندي بالقرب من الحدود المتنازع عليها مع الصين.

 

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_116502342_29533110-6c9a-4cbb-b055-a0509c4907f8

الصين تكثف عمليات تطعيم المسنين ضد كوفيد 19

_127798833_chinaprotest2reuters

المحتجون في الصين يطالبون الرئيس شي علنا بالاستقالة بسبب قيود كوفيد

manar-05668820016569336293

بكين تنفي أن يكون الشعب الصيني محبطا من إجراءات مكافحة كورونا

22111101001014_org

جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض 'كوفيد'

638098cd4c59b70c204a5a39

الأطباء الروس يبتكرون دواء عجيبا يكافح متلازمة ما بعد فيروس كورونا

63817608a6747

الصين : ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا

أخبار متعلقة
63817608a6747

الصين : ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا

0BZTPCjkdxTaUgk5SZdjNWFyE6HeEY4h4doDCu3r

الصين تفرض إغلاقا عاما في مدينة تشنغتشو لمكافحة تفشي كورونا

1324484

الصين تسجل 27095 إصابة جديدة بكورونا.. وحالتي وفاة

AFP_32P23F8

الصين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا منذ مايو

download

الصين تخفف احترازات كورونا بأماكن الترفيه

UF1u5uKcyYfKkxovYILav8SLYHnwm9QepYQMY9Tc

الصين تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا