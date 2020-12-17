الخميس 17-12-2020
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الخميس، 17-12-2020 06:25 م

الصين تستعد لإنتاج كميات كبيرة من لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول في الهيئة الوطنية الصينية للصحة تشنغ تشونغ وي، الخميس، إن بلاده "تستعد لإنتاج كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا، تزامنا مع بدء حملات التطعيم في العديد من البلدان حول العالم".
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وأوضح المسؤول الصحي، لوكالة "شينخوا" المحلية، أن "15 لقاحا مرشحا خضعت للتجارب السريرية، وتمر 5 نسخ منها بالمرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب، من ضمنها لقاحا سينوفاك، وسينوفارم".

وكشف أن بلاده لا يمكنها توفير الظروف المناسبة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب، في ظل انتشار الفيروس بشكل كبير، "ولذلك تجرى الاختبارات في الخارج".

وأكد أن "الدراسات الجارية تخضع للمراجعات العلمية، ويجب أن تتوافق مع القوانين، واللوائح، والمعايير الدولية لضمان سلامة وفاعلية اللقاح".

وحققت الصين تقدما كبيرا منذ إعلانها الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا، في يونيو/ حزيران.

واستلمت اندونيسيا أول دفعة من لقاح شركة "سينوفاك" في بداية ديسمبر/ كانون الأول، ووافقت البحرين والإمارات على استخدام لقاح شركة "سينوفارم"، بينما وقع كل من تركيا، والبرازيل، وسنغافورة على اتفاقيات شراء مقدمة مع سينوفاك.

وفي سياق متصل، يستعد فريق من منظمة الصحة العالمية للسفر إلى مدينة ووهان الصينية، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشار تشنغ إلى أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يتقدم بشكل سلس، مؤكداً أن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع المنظمة للمساعدة في الجهود العالمية للكشف عن منشأ الفيروس".

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية عن عضو فريق منظمة الصحة العالمية (لم تسمّه) قوله، إنه "من الممكن أن يذهب أعضاء الفريق العشرة لزيارة ووهان، ولكن لم يتم تحديد بعض التفاصيل التي ما تزال قيد المناقشة، مثل: تاريخ الزيارة، وما إذا كانوا سيزورون المزيد من المدن الصينية أم لا".

 




 

 


 

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