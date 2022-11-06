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الأحد، 06-11-2022 09:23 م

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في 6 أشهر

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الوكيل الاخباري- أعلنت الصين اليوم الأحد تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا خلال 6 أشهر في البلاد، بعد يوم من تأكيد مسؤولي الصحة أهمية الالتزام التام بقيود مكافحة الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4420 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت، وهو أكبر عدد منذ 6 مايو مقارنة بـ 3659 حالة محلية جديدة في اليوم السابق.

وواصلت مدينة قوانغتشو الجنوبية الإبلاغ عن ارتفاع الإصابات، مع 66 حالة جديدة تحمل أعراضا و1259 حالة بدون أعراض، مقارنة بـ 746 حالة في اليوم السابق، حسبما قالت السلطات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون شخص.

وأبلغت العاصمة الصينية بكين عن 49، مقارنة بـ 42 حالة في اليوم السابق.

وفي حين أن أعداد الحالات منخفضة للغاية وفقا للمعايير العالمية، فقد تمسكت الصين بنهج "صفر كوفيد" منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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