الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة ارتفاعا من 17 في اليوم السابق.

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وأضافت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء إصابة واحدة فقط واردة من الخارج.



وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 21 دون تغيير عن اليوم السابق. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.



ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95153 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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