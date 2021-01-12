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الثلاثاء، 12-01-2021 08:40 ص

55 إصابة جديدة

الصين تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا

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الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإثنين، ويعتبر ذلك انخفاضا واضحا عن 103 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن 40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

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وبينت اللجنة ، أنها سجلت 81 إصابة جديدة بدون أعراض، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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