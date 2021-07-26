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الإثنين، 26-07-2021 11:22 ص

الصين تسجل رقما قياسيا في حالات الإصابة بكورونا منذ مطلع العام

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام آسيوية، أن الصين سجلت خلال اليوم الماضي 76 حالة إصابة بفيروس مرض "كوفيد -19".

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ويشار إلى أن هذا الرقم لعدد الإصابات بكورونا في الصين يعد قياسيا منذ يناير 2021، فيما جرى تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في مقاطعة جيانغشو، وعاصمتها نانجينغ. 


وكانت نانجينغ، قد بدأت يوم أمس الأحد، الجولة الثانية من اختبارات الكشف عن الفيروس التاجي لجميع السكان البالغ عددهم 9 ملايين.


وجرى في وقت سابق، في إحدى مناطق هذه المدينة، الإعلان عن مستوى خطر عال بسبب "كوفيد – 19".


وعلى مدى فترة الوباء، تم تسجيل 92.6 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد – 19" في الصين، منها حوالي 4.6 ألف حالة وفاة.


وتم في هذا البلد اكتشاف أولى حالات الإصابة المعروفة بفيروس كورونا في نهاية عام 2019.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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