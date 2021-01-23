الصين تسجل زيادة طفيفة في حالات كورونا

الوكيل الاخباري - سجلت الصين يوم السبت زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مع حلول ذكرى مرور سنة على فرض أول إجراءات عزل عام بالعالم بسبب فيروس كورونا، وكان ذلك في مدينة ووهان حيث ظهر المرض لأول مرة أواخر عام 2019.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنها سجلت 107 حالات يوم السبت ارتفاعا من 103 في اليوم السابق.



وأضافت في بيان أن 90 من الإصابات الجديدة انتقلت محليا.



وسجل إقليم هيلونغجيانغ 56 إصابة جديدة، وسُجلت 13 حالة في إقليم جيلين المجاور. ورُصدت ثلاث حالات جديدة في كل من بكين وشنغهاي فيما سجل إقليم خبي المحيط ببكين 15 إصابة جديدة.



وتراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تدرجها الصين ضمن الإصابات المؤكدة، إلى 99 بعد أن كان 119 في اليوم السابق.



وبدأت الصين إجراء فحوص جماعية للكشف عن كوفيد-19 في بعض المناطق يوم الجمعة، وتجري شنغهاي فحوصا لكل العاملين في المستشفيات، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الصين أسوأ انتشار لفيروس كورونا المستجد منذ مارس آذار.



ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88911 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.



كانت ووهان قد أغلقت شبكات النقل وعلقت إقلاع الرحلات الجوية منها يوم 23 يناير كانون الثاني 2020 في محاولة للحد من انتشار العدوى.



وعرضت الصين يوم الجمعة فيلما وثائقيا بمناسبة ذكرى العزل العام ضمن مساع أكبر لتقديم صورة إيجابية عن تعاملها المبكر مع كوفيد-19 بعد إشارة البعض إلى تأخر استجابتها في البداية وهو ما تنفيه بكين.



ويشير إحصاء جمعته رويترز إلى أن الفيروس حصد أرواح أكثر من مليونين على مستوى العالم.







المصدر : investing.com



