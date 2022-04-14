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الخميس، 14-04-2022 09:46 ص

الصين تسجل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بكورونا

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الوكيل الاخباري- أفادت لجنة الدولة للنظافة والصحة في الصين بتسجيل 29411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح ذلك أكبر عدد للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.

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وأضافت اللجنة أنه توجد لدى 3020 شخصا منهم أعراض COVID-19 (الحمى والسعال والشعور بالضيق). ومن بين هؤلاء وصل 21 من الخارج، وتم التعرف على 2999 في البلاد. تم تسجيل أكبر عدد من المصابين في مدينة شنغهاي (2573) وفي مقاطعة جيلين (325) في شمال شرق البلاد.

أما سائر الـ 26391 مصابا، فلا توجد لديهم أي أعراض للمرض، ووصل 73 شخصا منهم من الخارج، فيما سجلت 26318 حالة إصابة داخل البلاد. ويعود أكبر عدد من المصابين بدون أعراض إلى شنغهاي (25146) ومقاطعة جيلين (674) ومقاطعة قوانغشي (129).

وإجمالا سجلت الصين منذ بداية جائحة كورونا 171,3 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما يبلغ مجموع عدد الوفيات 4638 شخصا. ولا يزال الوضع الصحي في البلاد صعبا حتى الآن. وتم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الشهر الماضي في 30 من أصل 31 منطقة صينية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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