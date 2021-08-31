الثلاثاء 31-08-2021
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الثلاثاء، 31-08-2021 08:43 ص

الصين تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

كورونا 4


الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، انه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية بفيروس كورونا أو أي وفيات جديدة، إلا انه تم تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعها قادمة من الخارج.

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وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 94879، مع ثبات عدد الوفيات عند 4636.


وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أمس الاثنين، أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا هي وسيلة لحماية الأكثر عرضة للخطر من المرض و"ليست رفاهية".

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