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الثلاثاء، 01-12-2020 10:23 ص

الصين تسجل 12إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- سجلت الصين 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها أربع حالات محلية العدوى وثماني حالات وافدة.

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وأوضحت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن الحالات الأربع محلية العدوى سُجلت جميعها في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم. وحتى نهاية يوم أمس الاثنين، تم الإبلاغ عن إجمالي 3866 حالة وافدة في البر الرئيسي، من بينها 3621 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.


وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 86542 حالة، من بينها 277 يتلقون العلاج، بينهم ثمانية مرضى في حالة خطيرة.
وقالت اللجنة إن 81631 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي.


 




 

 


 

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