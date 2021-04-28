الصين تسجّل 12 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين يوم الأربعاء تسجيل 12 إصابة جديدة بكوفيد -19 في البر الرئيسي في الـ27 من أبريل، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

اضافة اعلان



وقالت لجنة الصحة الوطنية إن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.



وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 17 حالة من 14 حالة في اليوم السابق.



ويبلغ العدد الإجمالي لحالات COVID-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 90622 حالة، في حين أن عدد الوفيات لم يتغير ويستقر عند 4636.

المصدر : روسيا اليوم