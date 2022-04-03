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الأحد، 03-04-2022 07:57 ص

الصين تسجل 13 ألف إصابة بكورونا بعد انتشاره في 12 مقاطعة

وفاة كورونا


الوكيل الإخباري - سجلت الصين 13146 إصابة بكورونا، وهي أعلى نسبة منذ ذروة الموجة الأولى قبل أكثر من عامين، في وقت انتشر المتحور أوميكرون الشديد العدوى في أكثر من 12 مقاطعة.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن "هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض... و11691 حالة بلا أعراض... ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة" جراء الفيروس.
وفرض حجر منذ السبت على نحو 25 مليون شخص في مدينة شنغهاي الصينية، ما يناهز جميع سكّانها.


وأصبحت العاصمة الاقتصادية للصين في الأيام الأخيرة بؤرة وبائية حيث يتفشى المتحور أوميكرون بسرعة.


وفي حين تُعتبر الأرقام منخفضة مقارنة بكثير من البلدان الأخرى، إلا أنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث تطبق السلطات استراتيجية صفر إصابات بكوفيد، الهادفة إلى منع ظهور إصابات جديدة.


وتشمل هذه السياسة الكثير من الإجراءات بينها العزل، وإصدار عدد قليل من التأشيرات، والحجر الصحي الطويل لدى الوصول إلى الأراضي الصينية أو حتى تتبع التحركات عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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