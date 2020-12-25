الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة الوطنية الصحية الصينية اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت اللجنة في بيانها اليومي، إن 7 من الحالات الجديدة هي لقادمين من الخارج، فيما كانت الحالات الـ 7 الأخرى في مقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 86913 ، بينما بقي عدد الوفيات المرتبطة بالوباء دون تغيير عند 4634.
--(بترا)
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