الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 09:47 ص

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة الوطنية الصحية الصينية اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وذكرت اللجنة في بيانها اليومي، إن 7 من الحالات الجديدة هي لقادمين من الخارج، فيما كانت الحالات الـ 7 الأخرى في مقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد.


وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 86913 ، بينما بقي عدد الوفيات المرتبطة بالوباء دون تغيير عند 4634.


--(بترا)

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