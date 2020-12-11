الجمعة 11-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة : ننظر الى الامر بحذر

الأدوية الأوروبية: الهجوم الإلكتروني لن يؤثر على تسليم لقاحات كورونا

اليونان: 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 887 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وزير الصحة يكشف تكلفة لقاح كورونا للجرعتين

النائب خير أبو صعيليك يستبعد إقرار قانون الموازنة العامة قبل نهاية 2020

لبنان يسجل 14 وفاة و 1778 اصابة كورونا جديدة

تعليق دوام مركز بلدية برقش ليومين

فريق متفجرات يخلي الوزير قطامين وطاقم وزارة العمل بسبب حقيبة مجهولة

ليبيا: تسجيل 12 وفاة و661 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 11-12-2020 09:44 ص

الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

5fd2f1794c59b7523c4285ee


الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال 24 ساعة الماضية، بينها ست إصابات محلية وتسع وافدة.

اضافة اعلان

وحتى نهاية يوم الخميس، تم تسجيل 3989 إصابة وافدة في البر الرئيسي الصيني، بينها 3743 خرجت من المستشفيات بعد التعافي و246 لا تزال في المستشفيات، ولم تسجل وفيات بسبب المرض بين الحالات الوافدة.


وبحسب اللجنة الوطنية للصحة في الصين، فإن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 86688 ، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9fe52063-f917-41a0-9b26-2916b8576d2b_16x9_600x338

اللقاح لا يعني الأمان المطلق.. لماذا لا ينبغي التخلي عن الكمامة بعد التطعيم؟

294791_36_1607670996

كندا تتخطى حاجز 442 ألف إصابة بكورونا

53084026_401

أميركا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا

8c3f81bd-641a-4aeb-8f17-63c461673917

وكالة الدواء الأوروبية: التعرض للهجوم الإلكتروني لن يؤثر على تسليم لقاحات كورونا

122020605524458073650

كندا تترقب وصول أول شحنة من لقاح فايزر ضد كورونا

thumbs_b_c_24bf4192dc1b8ca3466aa2c692270b19

البحرين : ندرس اعطاء لقاح ضد فيروس كورونا لكل المواطنين والمقيمين

أخبار متعلقة
238201

الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صي

الصين .. 8 إصابات جديدة وافدة بكورونا

ن

الصين .. 13 إصابة جديدة بكورونا

لق

بكين تعلق على استئناف التجارب على اللقاح الصيني في البرازيل

صي

الصين.. 15 إصابة جديدة بكورونا

800-3

تسجيل 17 إصابة بكورونا في الصين