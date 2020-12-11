الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال 24 ساعة الماضية، بينها ست إصابات محلية وتسع وافدة.

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وحتى نهاية يوم الخميس، تم تسجيل 3989 إصابة وافدة في البر الرئيسي الصيني، بينها 3743 خرجت من المستشفيات بعد التعافي و246 لا تزال في المستشفيات، ولم تسجل وفيات بسبب المرض بين الحالات الوافدة.



وبحسب اللجنة الوطنية للصحة في الصين، فإن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 86688 ، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

--(بترا)

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