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الإثنين، 07-12-2020 09:00 ص

الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا ثلاث منها محلية، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة دون اعراض، موضحة ان إجمالي الإصابات بلغ 86634 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.


وعلى صعيد متصل، حذرت مديرة معهد ووهان عالمة الفيروسات شي زنغ لي من ان الحيوانات تحمل فيروسات شبيهة بكورونا أكثر فتكًا، يمكن أن تصيب البشر، مضيفة "ان فيروسات كورونا الأخرى موجودة في الخفافيش وإن الأمراض المميتة لديها بالفعل القدرة على الانتقال إلى البشر".

 

وأضافت خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها الأكاديميات الطبية والبيطرية الفرنسية، اخيرا، إن هذه الفيروسات من المرجح أن تنتشر في الطبيعة في جميع أنحاء جنوب آسيا وليس في الصين وحسب.



 




 

 


 

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