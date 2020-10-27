الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما انخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 50 حالة، عن 161 حالة تم الإعلان عنها في اليوم السابق وسط موجة جديدة من الإصابات بلا أعراض التي رصدت في البلاد .

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وسجلت السلطات في مقاطعة شينجيانغ، 26 حالة جديدة بلا أعراض خلال الـ24 ساعة الماضية، علما بأن الصين لا تصنف الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات مؤكدة بمرض كورونا. وبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 85826 حالة حتى الآن، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



