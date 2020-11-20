الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيان لها، ان جميع الحالات الجديدة لوافدين من الخارج، وأنها سجلت 14 إصابة جديدة بلا أعراض، مشيرة الى ان العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 86398، بينما عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

--(بترا)

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